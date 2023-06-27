Минсельхоз Татарстана объяснил, какие культуры наиболее страдают от дефицита влаги

В связи с почвенной засухой, зафиксированной в пяти районах Татарстана, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ проводит профилактические мероприятия для сохранения посевов. Больше всего от недостатка влаги страдают овощные и плодовые культуры, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

«При такой засушливой погоде стоит задача сохранить потенциал посевов с помощью листовых подкормок. Это единственный способ помочь при подобных стрессовых ситуациях. Но влагонакопление необходимо начинать с осени, с основной обработки почвы. После критического по влагообеспеченности 2010 года многие хозяйства перешли к разноглубинной обработке почвы, углубляя пахотный слой до 40 и более сантиметров, разрывая плужную подошву, которая препятствует проникновению талых вод», — ответили на запрос информагентства в Минсельхозпроде.

По данным специалистов, эта технология оправдана, поскольку с осени накопить необходимое количество осенне-зимних осадков, проводя лишь поверхностные обработки, практически невозможно.

«Лучше ситуация по влагообеспеченности в почвах, где применятся технология Notill. Но эта технология требует больше знаний и навыков от агрономов, к ней переходят годами», — пояснили в министерстве.

Растительные остатки на поверхности почвы препятствуют повышению температуры и испарению влаги в весенний период, а также в течение всего вегетационного сезона. Влага в осенне-зимний период накапливается по порам за счет работающих в почве микроорганизмов.

«Достаточную увлажненность требуют все культуры, но культуры с большой листовой поверхностностью потребляют и испаряют больше влаги. Очень требовательны к влаге картофель, другие овощи и плодовые. Они без дополнительного орошения малорентабельны и имеют низкую товарность», — подчеркнули специалисты.

Кроме того, в настоящее время в восточных районах Татарстана складывается серьезная ситуация в связи с нехваткой кормов, поскольку многолетние травы ранее подверглись заморозкам, что остановило их рост и развитие.

«Решением данной ситуации является посев дополнительных кормовых культур, таких как суданская трава, сорго-суданковые гибриды, которые более устойчивы к дефициту влаги и развивают хорошую зеленую массу. Кроме того, министерством проводится поиск дополнительных кормовых угодий в соседних регионах страны», — добавили в пресс-службе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в пяти районах Татарстана Гидрометцентром республики зафиксирована почвенная засуха. По прогнозу в третью декаду июня ситуация не изменится.