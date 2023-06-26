«Третью декаду наблюдаем дефицит осадков»: Гидромет РТ предупредил о почвенной засухе

Уже в пяти районах Татарстана Гидрометцентром республики зафиксирована почвенная засуха. По прогнозу в третью декаду июня ситуация не изменится. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«По данным пяти метеорологических станций зафиксировано явление — почвенная засуха. Сначала оно было зафиксировано в Азнакаево, по данным первой декады отбора, а по данным второй декады еще на четырех станциях — в Мензелинске, Арске, Муслюмово, Больших Кайбицах. Также на одной из станций зафиксирован суховей, но он уже не актуален», — сказал он.

Спикер пояснил, что отборы проб берутся каждые десять дней на станциях, где проводятся агрометеорологические наблюдения. Пробы почв изучаются и высушиваются. Специалисты определяют, какие запасы влаги в них находятся.

«Мы каждые десять дней такую процедуру проводим. Почвенная засуха — опасное явление, которое реализуется в течение трех декад подряд, когда в пахотном слое запас влаги менее 10 мм», — добавил Феликс Гоголь.

Начальник Гидрометцентра пояснил, что в последние годы опасные агрометеорологические явления наблюдаются достаточно часто в республике. В этом году недобор влаги отмечается уже с весны.

«С апреля в среднем по республике, а в особенности в восточных районах, отмечается дефицит осадков. Он сохраняется в мае и в течение июня», — подчеркнул собеседник.

На других метеостанциях критерии опасного метеоявления в пахотном слое почвы пока не достигнуты. На этой неделе отборы проб также будут проведены.

Эксперт не исключает возможности, что такое явление может обнаружиться и в других районах, поскольку дефицит осадков сохраняется.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, 27 и 28 июня по республике сохранится переменная облачность, существенных осадков не ожидается. 27 июня в дневные часы воздух прогреется до 20-25 градусов тепла, а 28 июня — до 22-27 градусов тепла.