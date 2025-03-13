Минсельхоз РТ после аномально-теплой зимы готовится к борьбе с вредителями

Минувшая зима была довольно теплой, а это благоприятный фактор для перезимовки многих вредителей. Аграрии республики активно готовятся к предстоящему сезону, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Нужно быть готовыми к борьбе с ними, своевременно запастись необходимыми пестицидами. Ежегодно они серьезно развиваются в период всходов ранних яровых культур и повреждают побеги молодых растений», - рассказали в пресс-службе министерства.

Быстрое таяние снега позволит аграриям Татарстана раньше начать весеннюю подкормку и приступить к весенним полевым работам, добавили в ведомстве.

Подробнее о прогнозе погоды на март и последствиях аномального тепла читайте в материале «Татар-информа».