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Ру Тат
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Экономика
8 июня 2022  18:31
Эльвира Зайнулина

Минсельхозпрод Татарстана: Мы не предвидим роста цен на хлебобулочные изделия

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В Татарстане не ожидается повышения цен на хлебобулочные изделия. Об этом журналистам рассказал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров. 

«Пока цены на хлеб у нас сохранены. В ближайшее время мы не предвидим роста цен на хлебобулочные изделия», — отметил он.

По его словам, на сегодняшний день для хлебопекарей действуют федеральные и республиканские меры поддержки. В республике на эти цели выделено около 300 млн рублей. 

«Мы поддержку в течение года распределяем и доводим ежеквартально. Сейчас, наверное, около 40% средств мы довели до хлебопекарей», — сказал Зяббаров. 

Ранее на совещании по вопросам экономики Президент России Владимир Путин заявил, что со второй половины мая в стране остановился рост цен. 

 

#хлеб #цена
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