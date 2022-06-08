Минсельхозпрод Татарстана: Мы не предвидим роста цен на хлебобулочные изделия

В Татарстане не ожидается повышения цен на хлебобулочные изделия. Об этом журналистам рассказал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

«Пока цены на хлеб у нас сохранены. В ближайшее время мы не предвидим роста цен на хлебобулочные изделия», — отметил он.

По его словам, на сегодняшний день для хлебопекарей действуют федеральные и республиканские меры поддержки. В республике на эти цели выделено около 300 млн рублей.

«Мы поддержку в течение года распределяем и доводим ежеквартально. Сейчас, наверное, около 40% средств мы довели до хлебопекарей», — сказал Зяббаров.

Ранее на совещании по вопросам экономики Президент России Владимир Путин заявил, что со второй половины мая в стране остановился рост цен.