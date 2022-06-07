Путин: Со второй половины мая рост цен в России остановился

Со второй половины мая в России остановился рост цен, сегодня инфляция демонстрирует нулевые показатели. Об этом Президент России Владимир Путин сообщил на совещании по вопросам экономики.

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, — заявил глава государства. — При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке».

Путин также отметил, что власти должны иметь в виду как позитивные, так и негативные стороны такой ситуации, и своевременно реагировать на любые изменения, передает пресс-служба Кремля.