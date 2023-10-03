Минсельхоз РТ через суд взыскивает с КФХ грант в 2,9 млн рублей

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана подало иск в Арбитражный суд РТ к главе крестьянского (фермерского) хозяйства Гузели Шигаповой из деревни Новый Кинер. Оно потребовало расторгнуть договор, по которому ей был предоставлен грант в 2,9 млн рублей. Источником финансирования фермера стала субсидия, предоставленная из федерального бюджета.

Министерство заключило договор с главой КФХ еще 18 июня 2020 года. Средства ей предоставлялись в рамках создания и развития на сельских территориях Татарстана крестьянского (фермерского) хозяйства и, соответственно, новых постоянных рабочих мест. Шигапова тогда заявила проект по выращиванию на 5 га плодовых и ягодных культур.

По условиям гранта получатель должен в течение 5 лет отчитываться о нем в Минсельхозпрод. А также в течение этого времени вести сельскохозяйственную деятельность, за 18 месяцев довести количество выращиваемой продукции до показателя, заявленного в плане, и сохранять этот уровень на протяжении пятилетнего срока, а также обеспечить не менее чем 10% прирост объёма производства.

КФХ условия договора не выполнило. Претензию Минсельхозпрода РТ от 18 октября прошлого года о расторжении договора и возврате суммы гранта оставило без внимания. Уже после подачи иска руководитель хозяйства подала отчет в министерство о целевом использовании гранта.

В июле этого года специалисты министерства повторно выехали в хозяйство Шигаповой. После осмотра земельного участка они пришли к выводу, что за ним не ведется надлежащий уход. Территория местами заросла сорняками метровой высоты. Следы ведения сельскохозяйственных работ не установлены. А именно: нет ни поливной системы, ни технического помещения с инвентарем, ни, собственно, следов обработки земли. Об отсутствии деятельности также свидетельствуют ростки березы на участке.

Проверяющие насчитали на всей площади 2076 штук ростков малины с листьями высотой от 10 до 40 см. Засохшие они в расчет не брали. Исполком Новокинерского сельского поселения подтвердил, что участок этого фермера запущен. В результате Арбитражный суд РТ иск министерства удовлетворил. Однако фермер подала апелляционную жалобу на решение суда.

В феврале этого года на совещании с Раисом РТ Рустамом Миннихановым глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров рассказывал о том, что в Татарстане уделяется большое внимание развитию малых форм хозяйствования. За 10 лет — с 2012 по 2022 год — фермеры получили более 1,5 тыс. грантов на сумму 4,4 млрд рублей. Многие из них открыли мини-фермы и успешно реализовали полученные средства. Однако 17% закрыли своих КФХ сразу же после истечения 5-летних обязательств.

Зяббаров отметил, за прошлый год в Татарстане рассматривалось 25 исков на сумму 67,9 млн рублей, из которых было удовлетворено 12 на сумму 42,6 млн рублей. За три года число дел против недобросовестных фермеров достигло 93, из которых удовлетворено 63 на сумму 184,6 млн рублей.