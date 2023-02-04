Зяббаров: 17% фермеров-грантополучателей в Татарстане закрывают КФХ после пяти лет работы

В Татарстане уделяется большое внимание развитию малых форм хозяйствования. За 10 лет — с 2012 по 2022 год — фермеры получили более 1,5 тыс. грантов на сумму 4,4 млрд рублей. Многие из них открыли мини-фермы и успешно реализовали полученные средства, однако 17% закрыли своих КФХ сразу же после истечения 5-летних обязательств. Об этом на совещании с Президентом РТ Рустамом Миннихановым рассказал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

В ближайшие две недели специалисты министерства проведут анализ работы тех, кто получил гранты в 2019-2021 годах и допустил просрочку обязательств. Это делается для того, чтобы понять причину невыполнения обязательств, а также выявить недобросовестных фермеров.

Так, отметил Зяббаров, за прошлый год в Татарстане рассматривалось 25 исков на сумму 67,9 млн рублей, из которых было удовлетворено 12 на сумму 42,6 млн рублей. За три года число дел против недобросовестных фермеров достигло 93, из которых удовлетворено 63 на сумму 184,6 млн рублей.

Министр рассказал, что наибольшей популярностью среди населения пользуется создание мини-ферм молочного направления. За семь лет в республике появилось 2518 таких объектов, построенных с использованием господдержки. Из них 169 было образовано в 2022 году.

Самыми активными районами в РТ по развитию малых форм хозяйствования стали Кукморский, Нурлатский, Балтасинский, Алексеевский, Высокогорский районы. В конце рейтинга — Пестрецы, Верхний Услон, Спасск, Бугульма, Альметьевск.