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Ру Тат
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Промышленность
15 марта 2022  14:32

Минсельхоз: Россия полностью обеспечена кондитерской продукцией

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В России отсутствует риск дефицита кондитерской продукции, страна обеспечена ей в полном объеме, сообщила РИА Новости пресс-служба Минсельхоза РФ.

Отмечается, что из-за замены некоторых отдельных позиций возможна корректировка ассортимента.

«Российский рынок обеспечен кондитерской продукцией в полном объеме, риски дефицита исключены. При этом возможны корректировки ассортимента за счет изменения номенклатуры поставок и замещения отдельных позиций», — говорится в сообщении министерства. 

Накануне некоторые крупные федеральные и региональные торговые сети получили уведомления от производителей кондитерских изделий с требованиями повысить отпускные цены с 15 марта на 20-30%, уточнив, что товары российского производства должны подорожать сильнее зарубежных. 

В Минсельхозе отметили, что рост цен на все продовольствие обусловлен разрывом привычных цепочек поставок и повышенным спросом на продукцию АПК во всем мире, что повлекло за собой большие затраты на упаковку кондитерских изделий, сырье, логистику, сахар, тропические масла и т. д.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за неделю в 16 раз увеличились закупки сахара населением.

 

#рост цен на продовольствие #минсельхоз рф
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