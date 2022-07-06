Минсельхоз РФ планирует в этом году закупить 1 млн тонн пшеницы и 90 тыс. тонн сахара

В этом году Минсельхоз РФ планирует закупить в интервенционный фонд 1 млн тонн пшеницы и 90 тыс. тонн сахара. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной зерновой компании Дмитрий Сергеев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Интервенционный фонд — это не только продовольственная безопасность страны, но также интервенционный фонд помогает товаропроизводителям и переработчикам в период засухи и неурожая. Также он используется в гуманитарных целях, поддерживает элеваторную инфраструктуру и несет на себе социальные функции», — отметил Сергеев.

По словам главы Объединенной зерновой компании, в 2024 году будет закуплено уже 3 млн тонн пшеницы и 250 тыс. тонн сахара. Кроме того, он отметил, что при реализации этой задачи будет задействовано около ста элеваторов в 24 регионах РФ, что обеспечит работой десятки тысяч людей.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что санкции усложнили импорт зерновых на мировой рынок, но они всё еще очень востребованы.