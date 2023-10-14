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Минсельхоз призвал животноводов РТ страховать животных из-за риска птичьего гриппа и АЧС
Животноводческим предприятиям Татарстана из-за высокого риска заболевания птичьим гриппом и АЧС необходимо застраховать поголовье скота и птицы – благодаря господдержке 50% затрат компенсируется государством. Об этом напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, обращаясь во время совещания в Доме Правительства к главам муниципальных районов и руководителям сельхозпредприятий.
«Обращаю ваше внимание на напряженную обстановку, связанную с риском заболевания птичьим гриппом и АЧС . Необходимо принять меры по исполнению требований компартмента и использовать возможность страхования животных с господдержкой в размере 50%», – сказал он.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, принимали участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.
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