Минсельхоз призвал животноводов РТ страховать животных из-за риска птичьего гриппа и АЧС

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Животноводческим предприятиям Татарстана из-за высокого риска заболевания птичьим гриппом и АЧС необходимо застраховать поголовье скота и птицы – благодаря господдержке 50% затрат компенсируется государством. Об этом напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, обращаясь во время совещания в Доме Правительства к главам муниципальных районов и руководителям сельхозпредприятий.

«Обращаю ваше внимание на напряженную обстановку, связанную с риском заболевания птичьим гриппом и АЧС . Необходимо принять меры по исполнению требований компартмента и использовать возможность страхования животных с господдержкой в размере 50%», – сказал он.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, принимали участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.

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