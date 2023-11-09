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Минсельхоз поддержал предложение об онлайн-продаже алкоголя в России
Минсельхоз РФ поддержал идею разрешить в РФ продавать алкоголь онлайн. Об этом заявила замминистра сельского хозяйства России Марина Афонина, пишет ТАСС со ссылкой на Второй Российский винодельческий форум.
Спикер подчеркнула, что Минсельхоз вместе с Минфином долго работали над законом, который утверждал эксперимент по продаже алкоголя через «Почту России».
Напомним, в июне этого года интернет-продажу алкоголя обсуждали на Всероссийской научно-практической конференции «Защита прав потребителей: проблемы и пути решения» в Казани.
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