Минсельхоз поддержал предложение об онлайн-продаже алкоголя в России

Минсельхоз РФ поддержал идею разрешить в РФ продавать алкоголь онлайн. Об этом заявила замминистра сельского хозяйства России Марина Афонина, пишет ТАСС со ссылкой на Второй Российский винодельческий форум.

Спикер подчеркнула, что Минсельхоз вместе с Минфином долго работали над законом, который утверждал эксперимент по продаже алкоголя через «Почту России».

Напомним, в июне этого года интернет-продажу алкоголя обсуждали на Всероссийской научно-практической конференции «Защита прав потребителей: проблемы и пути решения» в Казани.