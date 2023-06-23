Вино по почте и автолавки в селах: с суррогатным алкоголем хотят бороться по-новому

Мария Бутина считает, что решить вопрос с алкогольным суррогатом в отдаленных деревнях и населенных пунктах можно при помощи проекта потребительской кооперации «Автолавка»

Фото: gosalcogol.tatarstan.ru

«Особенно остро проблема в малых деревнях»

Проблему массовых отравлений в регионах России напитком «Мистер Сидр» из Самары журналистам на конференции прокомментировала депутат Госдумы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, телеведущая Мария Бутина. Она считает, что решить вопрос с алкогольным суррогатом в отдаленных деревнях и населенных пунктах можно при помощи проекта потребительской кооперации «Автолавка».

«Защита прав потребителей – это, в том числе, и развитие доступности для потребителей продуктов питания в отдаленных населенных пунктах, деревнях и небольших поселках. Я увидела эту проблему в соседнем с Татарстаном регионе – Кировской области. Заметила, что потребкооперация играет огромную роль в развитии малых населенных пунктов», – сказала она.

У жителей малых деревень, в отличие от городских, часто нет возможности приобрести качественный алкоголь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Бутина пояснила, что к ней обратились кооператоры с просьбой о защите их интересов. Чтобы потребители получали нужные товары в срок, был предложен новый проект – «Автолавка». Спикер считает, что организация таких точек продаж помогла бы решить и проблему отравлений алкогольным суррогатом на селе.

«Мы видим ужасные случаи отравления самодельным алкоголем. Нужно понимать, что человек, к сожалению, все равно будет покупать паленый алкоголь. Особенно остро стоит эта проблема в малых деревнях, где у жителей нет возможности доехать до большого магазина в районный центр и приобрести качественный алкоголь. Одним из путей решения данной проблемы могли бы быть автолавки. При условии, что это лицензированный алкоголь и он под контролем», – подчеркнула Бутина.

Розалия Арсланова напомнила, что в Татарстане случаев отравления яблочным сидром из Самары зарегистрировано не было Фото: gosalcogol.tatarstan.ru

«Массовых отравлений сидром и шаурмой в Татарстане не было»

Начальник отдела Госалкольинспекции РТ Розалия Арсланова напомнила, что в Татарстане случаев отравления яблочным сидром из Самары зарегистрировано не было.

«У нас таких случаев не зафиксировано. К нам в республику эта продукция не завозилась. В республике серьезная испытательная база, которая осуществляет входной контроль каждой партии завозимой алкогольной продукции. Это предотвращает случаи попадания в розничную торговую сеть такой продукции. По данным ЕГАИС, эта продукция к нам вообще не завозилась», – сказала специалист.

Между тем эксперт считает, что проблема защиты прав потребителей по-прежнему актуальна. Жители региона должны быть своевременно информированы о некачественных товарах, чтобы не покупать их.

«В Татарстане ведется ежедневный контроль, поэтому чрезвычайных ситуаций, таких как в соседних регионах, связанных не только с массовыми алкогольными отравлениями, но и с отравлениями шаурмой, здесь нет», –подчеркнула Арсланова.

Александр Моисеев предложил легализовать продажи алкоголя в автолавках и интернете Фото: gosalcogol.tatarstan.ru

«На поминки люди поехали покупать алкоголь в тот же магазин, где была куплена паленая водка»

Легализовать продажи алкоголя в автолавках и интернете в своем выступлении предложил начальник Управления проектной деятельности и судебной работы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Александр Моисеев. Он также рассказал, как покупателям проверить происхождение алкогольной продукции до покупки в магазине.

«Алкогольная политика за последний год была направлена на исправление большого количества ограничений в данной сфере. По статистике, чем больше легальных точек продаж в регионах, тем выше уровень легальных продаж по системе ЕГАИС. Мы знаем случаи, когда в регионах запрещают торговать алкоголем в многоквартирных домах. Легальная розница уходит, и каждую легальную точку замещают нелегальные», – сказал он.

Спикер сообщил, что законопроект по поддержке легальных точек продаж алкоголя уже прошел многие стадии согласования. Его необходимость, по мнению Моисеева, очевидна. В качестве примера он напомнил случай двухлетней давности, когда в Оренбурге люди массово отравились алкогольным суррогатом.

«Люди отравились, и как бы это кощунственно ни звучало, но на поминки родственники поехали покупать алкогольную продукцию в тот же магазин, в котором была куплена отравленная водка. В округе больше не было доступных точек продаж качественной продукции», – напомнил Моисеев.

Моисеев рассказал, как покупателям проверить происхождение алкогольной продукции до покупки в магазине Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Продажа алкогольной продукции в автолавках запрещена, но этот запрет лучше снять»

Управление проектной деятельности и судебной работы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка выступает за снижение госпошлины для розничных точек продаж и отмену дополнительных ограничений по складским помещениям в сельской местности.

«Для потребительской кооперации нужно установить госпошлину с коэффициентом 0,1% – 1 тыс. рублей для легальной розничной точки потребкооперации. Мы считаем, что это позволит потребкооперации расширить свою сеть, замещая нелегальные продажи качественной алкогольной продукцией», – подчеркнул спикер.

Он отметил, что сейчас продажа алкогольной продукции в автолавках запрещена, но этот запрет лучше снять.

«Законодательная инициатива где-то в 2012-2014 годах поднималась, но на тот момент не было полного учета в системе ЕГАИС. Мы готовы рассматривать вместе с заинтересованными ведомствами инициативу послабления в этой части и разрешения продаж в автолавках такой продукции при должном контроле. Пришло время поднять этот вопрос на уроне федеральных ведомств», – сказал Моисеев.

«Мы ежедневно блокируем десятки сайтов, но их меньше не становится. Их становится только больше» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обсуждается эксперимент по продаже вина через интернет и почту

Говоря о проблеме продаж алкогольной продукции в интернете, эксперт отметил, что у службы есть полномочия по блокировке таких сайтов. Но на практике получается, что «если отрубить у дракона одну голову, вырастут сразу три».

«Мы ежедневно блокируем десятки сайтов, но их меньше не становится. Их становится только больше», –констатировал Александр Моисеев.

В ходе опроса покупателей выяснилось, что сейчас немногие люди в нашей стране знают, что торговля алкоголем в интернете запрещена.

«На данном этапе обсуждается вопрос эксперимента по продаже вина через интернет, через “Почту России”. Законопроект есть, он находится на согласовании в Госдуме», – добавил участник конференции.

Он заметил, что служба, которую он возглавляет, «всегда выступала за снятие этого запрета» и даже прорабатывались инициативы по созданию реестра сайтов, где будет разрешена такая торговля. Напоследок Моисеев рассказал про приложение «Антиконтрофакт Алко», где можно проверить по маркировке алкогольную продукцию в магазине. Если продукция легальная, то она обязательно появится в приложении. Также в приложении можно сообщить о нарушениях.

Марина Патяшина: «Защита прав потребителей — наша насущная, социально-значимая тема» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За год Роспотребнадзор помог татарстанцам вернуть 75 млн рублей за товары и услуги

За прошлый год Роспотребнадзор по Республике Татарстан помог вернуть социально незащищенным жителям региона 75 млн рублей за некачественные или навязанные товары и услуги. Подробности рассказала руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Защита прав потребителей — наша насущная, социально—значимая тема. В прошлом году закону о защите прав потребителей исполнилось 30 лет, он много раз претерпевал изменения, но тема по-прежнему актуальна», –сообщила она.

Согласно данным спикера, ежегодно увеличивается потребительская грамотность и доверие людей к представителям органов власти. Если в 2005 году в Роспотребнадзор по РТ поступало около 1 тыс. обращений в год, то сейчас поступает до 9 тыс. обращений.

«Нас не может не настораживать большое количество юридических лжефирм, которые помогают людям писать претензии в адрес продавцов или жалобы в госорганы за большие деньги», – сказала Патяшина.

Жертвами недобросовестных продавцов товаров и услуг зачастую становятся социально уязвимые группы населения. Такие нарушения должны пресекаться на корню, а судебная система является основным способом зашиты потребительских прав, считает спикер.

«К нам за год поступило около 2 тыс. обращений от малоимущих и пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья. Только за прошлый год мы участвовали почти в 1,5 тыс. судебных заседаний и вернули потребителям средства на сумму 75 млн рублей, 3 млн из которых – возмещение морального ущерба. Но недобросовестные предприниматели находят новые, изощренные способы обмана», – подчеркнула руководитель Роспотребнадзора по РТ.

Жертвами недобросовестных продавцов товаров и услуг зачастую становятся социально уязвимые группы населения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Важно соблюсти грань между защитой прав и потребительским экстремизмом»

Судья Верховного РТ Ирина Назарова заметила, что не все потребители ведут себя добросовестно, есть и такие, кто занимает потребительским экстремизмом. Некоторые люди, хорошо знающие законы, пытаются на этом заработать. И поэтому изначальный подход, когда штрафы взыскивались в пользу бюджета, а не потребителя, был более справедливым, считает спикер.

Она также согласилась с тем, что некоторые недобросовестные юридические фирмы, чтобы заработать денег, ищут потребителей, которые вовсе не считают себя обиженными. Но юристы убеждают людей в том, что им навязали ту или иную услугу.

«Потребитель даже не знает, что происходит в суде. Недобросовестные юристы не допускают сторону для участия в процесс, работают по доверенности. Их гонорарной платой являются те потребительские штрафы и неустойки, которые мы взыскиваем в пользу потребителя. Но на самом деле потребитель их даже не получает», - рассказала Назарова.

Заместитель руководителя АНО «Российская система качества» Ольга Шанаева проинформировала, что в условиях параллельного импорта и продления моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий обращений потребителей стало больше.

«За прошлый год таможенной службой было выявлено 8,2 млн единиц контрафактных товаров. Годом ранее количество таких нарушений составляло 7,2 млн» – сказала она.

За прошлый год таможенной службой было выявлено 8,2 млн единиц контрафактных товаров Фото: © «Татар-информ»

«Российская система качества» уделяет особое внимание работе с маркетплейсами и защите прав людей, пользующихся онлайн-торговлей.

«44% россиян считают, что при покупке онлайн существуют высокие риски приобрести контрафактный или некачественный товар», – заметила Шанаева.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Защита прав потребителей: проблемы и пути решения» прошла в Казани в Российском университете кооперации. В ее работе принимали участие руководители Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Госалкогольинспекции РТ, Роспотребнадзора, представители органов исполнительной власти, работодатели, научно-педагогические работники, студенты, а также специалисты из Белоруссии, Казахстана и Болгарии в онлайн-режиме.