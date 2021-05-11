Минсельхоз одобрил заявки на 11 млрд рублей на льготное кредитование для аграриев РТ

Минсельхоз России одобрил 136 заявок на 11,2 млрд рублей на льготное кредитование для аграриев Татарстана. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Для аграриев предусмотрена возможность льготного кредитования по ставке от 1 до 5% годовых. В республике на этот год предусмотрен лимит субсидий в размере 689,6 млн рублей», — рассказал глава Минсельхозпрода.

Он уточнил, что субсидии на льготное краткосрочное кредитование предусмотрены на растениеводство — 278,1 млн рублей, животноводство — 97,9 млн рублей, молочное скотоводство — 122,8 млн рублей, на малые формы хозяйствования — 138 млн рублей, на переработку продукции — 52,8 млн рублей.

«Министерством на этот год определен предельный объем лимита кредитования на одного заемщика — не более 1 млрд рублей, на организации, занимающиеся переработкой сахарной свеклы и птицеводством, — не более 1,5 млрд рублей», — отметил Зяббаров.

В Татарстане сумма государственной поддержки сельхозотрасли на этот год составляет 12,6 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд рублей выделено из федерального бюджета и 8,8 млрд рублей — из республиканского, о чем сообщало ИА «Татар-информ».