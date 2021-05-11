В Татарстане на весенне-полевые работы аграрии получили 3,5 млрд рублей субсидий

В Татарстане аграрии для проведения весенне-полевых работ получили 3,5 млрд рублей субсидий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Сумма государственной поддержки на этот год составляет 12,6 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд рублей выделено из федерального бюджета и 8,8 млрд рублей — из республиканского», — рассказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров уточнил, что основные направления господдержки связаны с оказанием помощи в области растениеводства — развитием производства зерновых, зернобобовых и масличных культур, приобретением минеральных удобрений; повышением продуктивности в молочном скотоводстве, стимулированием роста производства молока; технической модернизацией сельхозпроизводства; мелиорацией; предоставлением грантов.

Посевные площади по Татарстану в этом году составят 2,8 млн гектаров, что соответствует уровню 2020 года.