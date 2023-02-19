Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минпросвещения хочет вовлечь родителей в «Разговоры о важном»
Министерство просвещения РФ решило проводить занятия «Разговоры о важном» для родителей. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования, передает ТАСС.
«Мы приняли решение, чтобы „Разговоры о важном“ были и для родителей. <…> Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа», — сказал министр.
При этом Кравцов не стал уточнять, каким именно образом, на его взгляд, родители будут участвовать в «Разговорах о важном».
Ранее в Государственной Думе предложили организовывать в формате «Разговоры о важном» родительские собрания в школах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»