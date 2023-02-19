Минпросвещения хочет вовлечь родителей в «Разговоры о важном»

Министерство просвещения РФ решило проводить занятия «Разговоры о важном» для родителей. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования, передает ТАСС.

«Мы приняли решение, чтобы „Разговоры о важном“ были и для родителей. <…> Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа», — сказал министр.

При этом Кравцов не стал уточнять, каким именно образом, на его взгляд, родители будут участвовать в «Разговорах о важном».

Ранее в Государственной Думе предложили организовывать в формате «Разговоры о важном» родительские собрания в школах.

«Разговоры о важном» — новый формат классных часов, предназначенный для всех учеников российских школ с 1-го по 11-й классы. По мнению авторов идеи, они должны способствовать развитию патриотизма, нравственности и гражданского воспитания детей. Первый урок прошел во всех российских школах в сентябре прошлого, 2022 года. Тогда же Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Калининград лично провел такой урок в одной из школ.