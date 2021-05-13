Минпросвещения РФ в ближайшее время подготовит единые требования по безопасности школ

В ближайшее время Министерство просвещения РФ подготовит единые требования по безопасности школ. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов во время совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства.

«В регионах идет проверка безопасности всех школ. И совместно с соответствующими структурами будут подготовлены единые требования по безопасности всех образовательных учреждений. Это будет сделано в самое ближайшее время», — заверил Кравцов.

Он упомянул, что 11 мая посетил Казань после трагедии, произошедшей в 175-й гимназии. «Министерством совместно с коллегами из Татарстана организована вся необходимая помощь учителям, учащимся, родителям. На месте продолжают работать специалисты, психологи, педагоги», — отметил министр.

Кравцов также от имени Министерства просвещения и всех учителей России выразил соболезнование семьям и родственникам погибших. «Конечно, мы надеемся на выздоровление всех пострадавших», — подчеркнул он.

Ввести единый подход к обеспечению безопасности образовательных учреждений по всей стране поручил Правительству России Президент РФ Владимир Путин, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».