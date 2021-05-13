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Ру Тат
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13 мая 2021  15:04

Путин поручил ввести единый подход к обеспечению безопасности школ

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ ввести единый подход к обеспечению безопасности образовательных учреждений по всей стране. Он сказал об этом на совещании, посвященном в том числе нападению на казанскую гимназию №175

«Трагедия в Казани показала, что в таком исключительно важном для всех регионов вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы», — подчеркнул глава государства.

Президент РФ напомнил о своем поручении на эту тему, данном в 2018 году, и о вышедшем позднее соответствующем постановлении Правительства. «Однако не всё из того, о чем мы говорили, сделано в полном объеме, на должном уровне», — констатировал он.

«Я поручаю Правительству в самое ближайшее время внедрить единый подход (вот это очень важно — единый подход!) к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций», — отметил Владимир Путин.

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