Минпросвещения РФ предложило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

Министерство просвещения РФ утвердило минимальные баллы для Единого государственного экзамена на 2025/2026 учебный год. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, для сдачи русского языка и обществознания школьникам в следующем учебном году необходимо будет набрать не менее 42 баллов. По информатике у ученика должно быть минимум 44 балла, по географии и литературе — 40.

Для сдачи математики, физики, химии и биологии должно быть не менее 39 баллов. Для истории минимальный порог установлен на уровне 35 баллов, а для иностранных языков — от 30.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по просвещению отклонил проект закона, которым предлагалось предоставить выпускникам возможность выбирать между ЕГЭ и госэкзаменами по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.