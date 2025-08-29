news_header_top
Общество 29 августа 2025 08:54

Минпросвещения РФ определило продолжительность учебного дня в школах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России определен единый режим работы школ в течение учебного дня. Он должен начинаться не ранее 8 часов утра и завершаться не позднее 19 часов при наличии второй смены. Об этом со ссылкой на соответствующий документ Министерства просвещения РФ сообщает РИА Новости.

При этом 5-е и 9-е классы, а также классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должна учиться только в первую смену.

«Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускаются», – обратил внимание начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.

