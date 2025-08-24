Минпросвещения РФ утвердило перечень обязательных школьных предметов с 2026 года

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министерство просвещения России утвердило список обязательных школьных предметов для получения основного общего образования, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

В учебный план на 2026/2027 год войдут «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины» и «Физическая культура».

Отдельно отмечается, что «Математика» будет включать курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», а «История» объединит «Историю России», «Всеобщую историю» и «Историю нашего края».

Также в число обязательных дисциплин добавлен новый предмет – «Духовно-нравственная культура России».

По заявлению родителей школьники смогут дополнительно изучать «Родной язык», «Родную литературу» и «Второй иностранный язык».