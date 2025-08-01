С 1 августа в России начал действовать ГОСТ на детские игрушки. В документе прописаны основные термины и определения в области игрушек. Также по разработанному госстандарту игрушки классифицировали по возрасту, по виду деятельности, по воспитательному назначению, по виду основного материала, из которого изготовлены игрушки, и по способу функционирования, пишет ТАСС.

Еще в стандарт добавили список потенциальных опасностей, которые могут возникнуть при использовании игрушек. Например, игрушки могут быть опасны с точки зрения гигиены, некоторые игрушки могут травмировать (динамические, игрушки для активного отдыха для домашнего использования), ударить малыша электрическим током (кукольный домик с лампой), а какие-то вещи и вовсе несут в себе риски удушья (предметы маленького размера).

Некоторые игрушки несут биологическую опасность (вкусовые или обонятельные настольные игрушки). Другие игрушки несут химическую опасность (краски для рисования пальцем) и даже пожарную (с повышенной воспламеняемостью материалов).