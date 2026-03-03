Минпросвещения разрабатывает задания для устного экзамена по истории

Минпросвещения России приступило к разработке заданий для устного экзамена по истории для девятиклассников. Об этом сообщает «РИА Новости».

В министерстве уточнили, что модели контрольных измерительных материалов уже находятся в разработке. Они будут основаны на содержании государственных учебников по истории. Предполагается, что каждый девятиклассник сможет уделить внимание ключевым урокам и выводам, которые необходимо вынести из изучаемого материала.

Также в ведомстве планируют определить сроки проведения нового экзамена.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что с 2027-2028 учебного года перед ОГЭ в 9 классе появится устный экзамен по истории.