news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 марта 2026 15:30

Минпросвещения разрабатывает задания для устного экзамена по истории

Читайте нас в
Телеграм

Минпросвещения России приступило к разработке заданий для устного экзамена по истории для девятиклассников. Об этом сообщает «РИА Новости».

В министерстве уточнили, что модели контрольных измерительных материалов уже находятся в разработке. Они будут основаны на содержании государственных учебников по истории. Предполагается, что каждый девятиклассник сможет уделить внимание ключевым урокам и выводам, которые необходимо вынести из изучаемого материала.

Также в ведомстве планируют определить сроки проведения нового экзамена.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что с 2027-2028 учебного года перед ОГЭ в 9 классе появится устный экзамен по истории.

читайте также
Устный экзамен по истории в 9 классе введут с 2027/2028 учебного года
#экзамен #история #минпросвещения
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

3 марта 2026
Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

2 марта 2026