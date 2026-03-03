Устный экзамен по истории в 9 классе введут с 2027/2028 учебного года

В российских школах с 2027/2028 учебного года введут устный экзамен по истории для всех учеников 9 класса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классе перед основным государственным экзаменом — единый устный экзамен для всех школьников, он будет введен с 2027/2028 учебного года», — сказал Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.