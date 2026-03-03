news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 марта 2026 10:29

Устный экзамен по истории в 9 классе введут с 2027/2028 учебного года

Читайте нас в
Телеграм

В российских школах с 2027/2028 учебного года введут устный экзамен по истории для всех учеников 9 класса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классе перед основным государственным экзаменом — единый устный экзамен для всех школьников, он будет введен с 2027/2028 учебного года», — сказал Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

#минпросвещение рф #история #огэ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

2 марта 2026
Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

2 марта 2026