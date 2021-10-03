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Ру Тат
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3 октября 2021  16:06

Минпросвещения рассказало, сколько российских школ закрыты на карантин

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В настоящее время менее 0,1% российских школ закрыты на карантин. Поэтому вводить локдаун пока не предполагается, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

«У нас в общей численности школ менее 0,1% по тем или иным причинам на карантине. <...> Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация. Какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», — подчеркнул министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Татарстане 26 классов разобщили из-за большого числа заболевших ОРВИ.

#орви #карантин #Коронавирус
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