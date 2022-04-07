Минпросвещения поручило усилить контроль за ценами на продукты питания для школьников

Регионам России необходимо мониторить цены на продукты для школьного питания. С таким поручением к ним выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ситуация не должна нагнетаться спекулятивными действиями на рынке недобросовестными поставщиками, за этим уже следят компетентные органы, и мы призываем регионы также следить за этими процессами», — заявил министр.

По его данным, горячим питанием на сегодняшний день обеспечены свыше 7,5 млн школьников начальных классов. Ситуация находится под контролем, сбоев в поставках не ожидается.

Напомним, что с поручением обеспечить всех учеников 1 — 4-х классов горячим питанием в послании Федеральному Собранию — 2020 обратился Президент России Владимир Путин.

Ранее Правительство сообщило, что направит на обеспечение школ горячим питанием в 2022 году 63 млрд рублей.