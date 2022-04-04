Кабмин направит 63 млрд рублей на горячее питание школьников в 2022 году

В 2022 году в регионы направят свыше 63 млрд рублей на обеспечение горячим питанием школьников младших классов. В настоящее время его получают около 7,5 млн учащихся, сообщает пресс-служба Правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность мониторинга ситуации в регионах. Вопрос финансирования будет на личном контроле главы Минпросвещения России Сергея Кравцова.

Обеспечить всех учащихся начальной школы горячим питанием поручил Президент России Владимир Путин. Задача была поставлена в январе 2020 года и озвучена в послании Президента Федеральному Собранию.