В Татарстане 391 выпускник сдаст ЕГЭ в досрочный период

В Татарстане 391 выпускник будет сдавать ЕГЭ по 14 общеобразовательным предметам в досрочный период, который открылся 21 марта, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Большая часть участников досрочного ЕГЭ – выпускники прошлых лет, желающие улучшить свои результаты и набрать баллы, необходимые для поступления в вуз. Кроме них в досрочном периоде сдачи экзаменов принимают участие ученики 11-х классов, имеющие уважительные причины, из-за которых они не могут сдавать ЕГЭ в основные сроки», – отметили в министерстве.

Первыми в досрочный период ЕГЭ сдали экзамены те выпускники, кто выбрал литературу, химию и географию. В Татарстане экзамен по литературе выбрали 26 человек, по химии – 70 человек, по географии – семь человек. 24 марта участники досрочного этапа ЕГЭ сдадут экзамен по русскому языку.

В досрочный период, с 21 марта по 15 апреля, в Татарстане будет работать три пункта проведения экзамена, они расположены в школах №48 и №44 Набережных Челнов и в гимназии №8 Казани.