В российских школах вновь могут появиться уроки труда

Минпросвещения сейчас изучает вопрос о возврате урока труда в российские школы, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, эта дисциплина будет отличаться от привычных занятий технологией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны еще посмотреть на урок труда. Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда. У нас есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, будет урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно», — сказал министр.

По его словам, в новом учебном году ведомством также будет утвержден единый подход к начислению зарплат для учителей в школах. Это позволит педагогам еще при устройстве на работу четко понять, как и из чего будут складываться их доходы. Кравцов напомнил, что сейчас каждое учебное заведение в разных регионах фактически устанавливает свою собственную систему оплаты труда.

«Это не просто решение, мы не могли его принять раньше, не обсудив с регионами, с учителями, не выработав единые критерии. Сегодня эта работа завершается, в следующем учебном году мы это решение примем», — подчеркнул глава Минпросвещения.

Ранее Кравцов также анонсировал возвращение к награждению выпускников школ серебряными медалями.