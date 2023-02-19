Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минпросвещения готовит законопроект о защите учителя
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство готовит законопроект о защите учителя. Какие именно аспекты педагогической деятельности будет регулировать документ, он не пояснил.
«Одной из ключевых задач этого года должно стать принятие закона о защите учителя. <...> Сейчас этот законопроект мы готовим», – цитирует Кравцова ТАСС.
Ранее он сообщал о планах закрепить в российском законодательстве «особый статус» учителя, который защитит его от различных противоправных действий.
Напомним также, что сегодня Кравцов анонсировал занятия «Разговоры о важном» для родителей. Сейчас в школах такие уроки проводятся только для учащихся, когда именно на них начнут приглашать родителей, не уточняется.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»