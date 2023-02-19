Минпросвещения готовит законопроект о защите учителя

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство готовит законопроект о защите учителя. Какие именно аспекты педагогической деятельности будет регулировать документ, он не пояснил.

«Одной из ключевых задач этого года должно стать принятие закона о защите учителя. <...> Сейчас этот законопроект мы готовим», – цитирует Кравцова ТАСС.

Ранее он сообщал о планах закрепить в российском законодательстве «особый статус» учителя, который защитит его от различных противоправных действий.

Напомним также, что сегодня Кравцов анонсировал занятия «Разговоры о важном» для родителей. Сейчас в школах такие уроки проводятся только для учащихся, когда именно на них начнут приглашать родителей, не уточняется.