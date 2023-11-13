Первый образец российского истребителя Checkmate может появиться в 2025 году

В 2025 году может появиться первый образец нового отечественного тактического истребителя Checkmate. За время первой презентации в 2021 году машина претерпела серьезные изменения по запросам зарубежных покупателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«Да, интересанты есть, — подтвердил он в беседе с журналистами. — И могу сказать, за эти два года мы собрали и запросы. В том числе внесли определенные коррективы в проект, для того чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолете».

Министр уточнил, что за время, прошедшее с демонстрации первого образца легкого тактического истребителя, специалисты внесли корректировки в компоновку самолета, авиационное вооружение, системы управления.

Помимо этого, добавил Мантуров, в перспективе изучается вопрос появления в проекте зарубежных партнеров. Однако в настоящее время речь идет о производстве самолета в России. Ожидается, что новый образец машины будет готов до конца 2025 года.

Напомним, что истребитель был впервые продемонстрирован в 2021 году в рамках авиасалона МАКС. С образцом ознакомился Президент России Владимир Путин. В том же году его представили и за рубежом — на авиасалоне Dubai Airshow. Как сообщал «Татар-информ», первый полет Checkmate запланирован на 2023 год.