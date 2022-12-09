news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
9 декабря 2022  23:13

Минпромторг заявил, что пока не планирует запрещать импорт парфюмерии и косметики

news_top_970_100

Запрет на поставки парфюмерно-косметической продукции, спрос на которую Россия не может удовлетворить в полной мере, и повышение пошлины на соответствующие товары пока не планируется. Об этом заявили в Минпромторге РФ, передает РИА Новости.

«Введение полного запрета на поставки парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым ассортимент отечественных брендов не в полной мере может удовлетворить запросы потребителей (парфюмерия, декоративная косметика), пока не планируется», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал ранее «Татар-информ», шампуни, средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, моющие, чистящие и другие средства, ввозимые из недружественных государств, теперь будут облагаться пошлиной в 35%. соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

#пошлина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100