Правительство установило пошлины на ввоз шампуней и дезодорантов из недружественных стран

Шампуни, средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, моющие, чистящие и другие средства, ввозимые из недружественных государств, будут облагаться пошлиной в 35%. Соответствующее постановление подписал сегодня Премьер-министр России Михаил Мишустин.

По документу товары будут облагаться такой пошлиной до конца 2023 года.

«Утвердить по 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», — уточняется в постановлении на официальном портале правовой информации.

Помимо средств гигиены и бытовой химии, добавляет Минпромторг РФ, пошлина установлена и на оружие, патроны, поставляемые из недружественных стран.