Минпромторг: Зарубежные логистические компании отказываются перевозить российские грузы

Ряд логистических компаний других стран отказывается перевозить российские грузы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

«В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств», — заявили в ведомстве.

В частности, трудности для грузоперевозок создал запрет Евросоюза на въезд грузовиков с российскими номерами, а также отказ европейских компаний от страхования машин из ЕС на территории России.

В Минпромторге внимательно следят за ситуацией и помогают российским компаниям с доставкой продукции в условиях санкций. Работает ситуационный центр и горячая линия, на которую можно позвонить в случае трудностей с логистикой и получить консультацию о том, как организовать альтернативную доставку.

В начале марта глава ведомства Денис Мантуров отметил, что иностранные логистические компании саботируют поставки российской продукции. В частности, это касается минеральных удобрений.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой стала защита мирного населения от геноцида киевских властей. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать ограничения против России.