Минпромторг Татарстана расширит штат на 6 человек, одним из них станет первый замминистра

Штат Министерства промышленности и торговли Татарстана с 1 сентября этого года увеличится на 6 человек, одним из новых постов станет первый замглавы ведомства. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе, пока кандидатуры на все новые должности находятся на согласовании.

«Пока что все [кандидатуры] находятся на согласовании», – рассказали в пресс-службе, отметив, что информация появится не раньше 1 сентября.

Напомним, что в июне этого года Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об увеличении штата Минпромторга. Постановление за подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина от 4 августа опубликовали на портале правовой информации – согласно ему количество госслужащих увеличивается до 137.

«Разрешить министерству иметь шесть заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра», – сказано в документе.

Месячный фонд оплаты труда по должностным окладам ведомства вырастет с 3,3 млн рублей до 3,45 млн.