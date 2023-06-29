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Минниханов увеличил количество госслужащих в Минпромторге
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Количество должностей госслужащих, работающих в Минпромторге РТ, увеличил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Соответствующий указ руководителя республики подписан и опубликован сегодня.
Согласно документу, количество должностей в ведомстве будет увеличено на шесть единиц – с 124 до 130. Изменения вносятся «в целях совершенствования деятельности Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан».
Указ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
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