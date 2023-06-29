Минниханов увеличил количество госслужащих в Минпромторге

Количество должностей госслужащих, работающих в Минпромторге РТ, увеличил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Соответствующий указ руководителя республики подписан и опубликован сегодня.

Согласно документу, количество должностей в ведомстве будет увеличено на шесть единиц – с 124 до 130. Изменения вносятся «в целях совершенствования деятельности Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан».

Указ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.