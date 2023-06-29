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Экономика 29 июня 2023 10:40

Минниханов увеличил количество госслужащих в Минпромторге

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Количество должностей госслужащих, работающих в Минпромторге РТ, увеличил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Соответствующий указ руководителя республики подписан и опубликован сегодня.

Согласно документу, количество должностей в ведомстве будет увеличено на шесть единиц – с 124 до 130. Изменения вносятся «в целях совершенствования деятельности Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан».

Указ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

#Рустам Минниханов #госслужащие
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