Минпромторг РТ: Запаса непродовольственных товаров хватит на три месяца – год

В Татарстане организован ежедневный мониторинг запасов продовольственных и непродовольственных товаров во всех муниципальных образованиях. Ежедневно сотрудники министерств ходят по магазинам, анализируют запасы и проверяют их наличие. Об этом сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер в ходе объезда по магазинам.

«По непродовольственным товарам действительно в последнюю неделю был повышенный ажиотажный спрос, но тем не менее все распределительные центры республики заполнены. По непродовольственной группе запас товаров имеется [на срок] от трех месяцев до одного года. Татарстан по этой группе товаров полностью себя обеспечивает. У нас есть крупные предприятия, которые производят обширный ассортимент. Импортная составляющая в их производстве есть, но федеральным министерством сейчас разрабатываются программы, которые помогут нашим предприятиям адаптироваться», — сказал он.

Дефицита товаров и существенного роста цен на них нет. К такому выводу пришли члены комиссии, созданной по поручению Президента РТ, по итогам рейда по крупным продуктовым и строительным магазинам в столице Татарстана. 9 марта члены рабочей группы, в состав которой вошли представители Минпромторга, Минсельхозпрода и УФАС по РТ, вместе с журналистами обследовали четыре крупные торговые сети и обнаружили заполненные полки магазинов.