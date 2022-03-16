Мука и сахар есть, нужно импортозамещение: что предложил Минниханов на совещании у Путина

Для быстрого импортозамещения товаров в условиях санкций в России нужны новые финансовые механизмы и кооперация производителей из разных регионов страны. В особых мерах поддержки нуждается строительная отрасль как драйвер основных сфер экономики. Такое мнение озвучил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании у Владимира Путина.

Владимир Путин провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ Фото: president.tatarstan.ru

«Будет продолжена работа по уменьшению избыточных согласований и документов»

Глава российского государства сегодня провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. Оно прошло в режиме видеоконференции с участием членов правительства, представителей министерств и ведомств, глав регионов. Свои предложения по развитию экономики в условиях западных санкций озвучил Президент Татарстана.

Рустам Минниханов напомнил, что он возглавляет комиссию. Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Комиссия ведет работу совместно с Министерством строительства России.

«По итогам совместной работы приняты федеральные законы, хотел бы поблагодарить Парламент, Правительство России за оперативное принятие решений. Эти законы позволяют нам снять наиболее острые вопросы, такие как возможность изменения проектной документации без повторных экспертиз, упрощение процедуры по подготовке градостроительной документации. Нашей комиссией совместно с Правительством России будет продолжена работа по уменьшению избыточных согласований и документов», – рассказал Минниханов.

Рустам Минниханов отметил, что в стране наблюдается рост цен на строительные материалы, что создает напряженность в строительном секторе Фото: president.tatarstan.ru

«Просим предусмотреть возможность авансирования заключенных контрактов до 80%, и эти деньги должны быть “окрашенные”»

Руководитель республики поблагодарил Президента России и Правительство страны за сохранение лимитов по национальным проектам и крупным инфраструктурным объектам, в том числе реализуемым в рамках инфраструктурного меню. «Это обеспечит спрос на машиностроительную продукцию, загрузит стройиндустрию и другие смежные отрасли и, самое главное, обеспечит сохранение рабочих мест», – подчеркнул Минниханов.

Президент РТ отметил, что в стране наблюдается рост цен на строительные материалы, что создает напряженность в строительном секторе.

«Просим предусмотреть возможность авансирования заключенных контрактов до 80% и эти деньги должны быть “окрашенные”. Мы умеем работать с “окрашенными” деньгами, и я считаю, что это будет очень серьезная поддержка. Для эффективного использования аванса предлагаем также пересмотреть требования о необходимости банковских гарантий по госконтрактам. Также просили бы Правительство страны организовать централизованные закупки стройматериалов по госконтрактам по аналогии с закупкой минеральных удобрений. Для реализации крупных строительных и дорожных работ необходимо увеличить финансовую поддержку производителей спецтехники на их технологическую модернизацию. Это позволит отечественным компаниям конкурировать с мировыми брендами и нарастить технологический суверенитет», – озвучил ряд предложений Минниханов.

Он также предложил субсидировать строительным, дорожным и коммунальным организациям часть затрат на оплату первоначального взноса по лизингу отечественной спецтехники.

В своем выступлении Рустам Минниханов предложил оказать поддержку компаниям сферы ЖКХ, ведущим строительство и модернизацию дорогостоящих инфраструктурных объектов Фото: president.tatarstan.ru

«Просим программу льготной ипотеки сохранить и по некоторым позициям расширить»

В своем докладе Рустам Минниханов напомнил, что итогам прошлого года в стране был введен рекордный объем жилья и Татарстан впервые в истории преодолел рубеж 3 млн квадратных метров построенного жилья. «Ключевая задача на текущий год – сохранить набранные темпы строительства жилья и обеспечить стабильный спрос на него», – подчеркнул руководитель республики.

Минниханов выразил опасение, что в условиях увеличения ключевой ставки Банка России и завершения программы льготной ипотеки существует риск снижения объемов продажи жилья на первичном рынке.

«В связи с этим просим программу льготной ипотеки сохранить и по некоторым позициям расширить», – сказал Президент РТ. Он также обратил внимание, что застройщики испытывают сложности с привлечением финансирования на новые проекты, и просил принять решение о субсидировании процентной ставки по кредитам в рамках проекторного финансирования.

В своем выступлении Рустам Минниханов также предложил оказать поддержку компаниям сферы ЖКХ, ведущим строительство и модернизацию дорогостоящих инфраструктурных объектов.

«Важной мерой поддержки незащищенных слоев населения стало решение Правительства РФ об изменении условий начисления пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. В то же время регионам необходимо обеспечить контроль платежной дисциплины как населения, так и юридических лиц. С целью сдерживания тарифов предлагаем также рассмотреть вопрос субсидирования ресурсоснабжающих организаций по кредитам на финансирование их инвестпрограмм. Если платежей достаточно не будет, инвестпрограммы могут сорваться», – выразил опасение Минниханов.

Совещание прошло в режиме видеоконференции с участием членов правительства, представителей министерств и ведомств, глав регионов Фото: president.tatarstan.ru

«Сформировали резервный фонд муки, сахара, лекарственных препаратов»

Во время выступления Рустам Минниханов не смог обойти стороной и вопросы продовольственной безопасности. Он сообщил, что в Татарстане ведется контроль цен на основные социально значимые товары и наличия их запасов.

«В республике создан штаб, утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, ведется контроль за основными социально значимыми товарами. По товарам первой необходимости мы имеем запас минимум на 2 месяца, также сформировали резервный фонд муки, сахара, лекарственных препаратов. С 19 марта в городах и районах республики начинают работу сельскохозяйственные ярмарки, где продукция селян дешевле на 20%, чем в розничных сетях. Транспортные затраты на доставку продукции сельхозпроизводителей мы субсидируем из бюджета республики», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана также отметил, что в республике началась работа по подготовке к весенним посевным работам. «Аграрии будут полностью обеспечены всеми необходимыми семенами, удобрениями, техникой и ГСМ», – подчеркнул Минниханов.

Отдельно руководитель республики остановился на вопросах занятости населения. «В Татарстане больше всего пострадают и перейдут на режим неполного рабочего времени ряд машиностроительных предприятий. По “КАМАЗу” снижение объемов производства может достигнуть 40%, и порядка 15 тыс. работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопросов с поставками комплектующих. Просили бы оказать федеральную поддержку для решения этой задачи», – сказал Президент РТ.

Для быстрого импортозамещения товаров и комплектующих в условиях санкций Рустам Минниханов предложил наладить кооперацию производителей из разных регионов. «Для поддержки системообразующих предприятий республики попросим ускорить запуск программы льготного кредитования и разработку новых транспортно-логистических схем. Для импортозамещения просим предусмотреть создание механизма ускоренного финансирования проектов и наладить межрегиональную кооперацию. Эти вопросы наиболее важны, и мы ждем соответствующих федеральных решений. Со своей стороны, мы создали Региональный маркетинговый центр, в котором реализован инструмент поиска поставщиков», – сказал Минниханов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru