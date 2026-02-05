Минпромторг РТ прокомментировал попадание пяти ТЭЦ в программу КОММод

news_header_top
Модернизация пяти ТЭЦ в Татарстане, которые попали в федеральную программу КОММод, сделает эти объекты более конкурентоспособными. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Марат Минибаев.

«Замена оборудования на более современное повысит техническую надежность работы станций, а также увеличит эффективность их работы на оптовом рынке. Наши ТЭЦ станут более конкурентоспособными», – сообщил он.

Минибаев пояснил, что это не строительство принципиально новых мощностей, поэтому существенного увеличения мощности при реализации проектов не планируется.

«Модернизация оборудования приведет также к снижению цены на электроэнергию, поставляемую этими станциями на оптовый рынок, вследствие более высокого КПД нового высокотехнологичного оборудования», – заключил он.

Подробнее – в материале «126 млрд рублей и новые турбины: что значит включение ТЭЦ Татарстана в программу КОММод».

