Минпромторг РТ прокомментировал попадание пяти ТЭЦ в программу КОММод

Модернизация пяти ТЭЦ в Татарстане, которые попали в федеральную программу КОММод, сделает эти объекты более конкурентоспособными. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Марат Минибаев.

«Замена оборудования на более современное повысит техническую надежность работы станций, а также увеличит эффективность их работы на оптовом рынке. Наши ТЭЦ станут более конкурентоспособными», – сообщил он.

Минибаев пояснил, что это не строительство принципиально новых мощностей, поэтому существенного увеличения мощности при реализации проектов не планируется.

«Модернизация оборудования приведет также к снижению цены на электроэнергию, поставляемую этими станциями на оптовый рынок, вследствие более высокого КПД нового высокотехнологичного оборудования», – заключил он.

