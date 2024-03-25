Минпромторг РТ: потенциал ветроэнергетики Татарстана оценивается в 1,2 ГВт мощности

Проведенная оценка инвестора, ушедшего с российского рынка энергетики, «показала потенциал ветроэнергетики Татарстана в 1,2 ГВт мощности, рассказал «Татар-информу» заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

По его словам, Республика Татарстан заинтересована в развитии ВИЭ и модернизации электроэнергетического комплекса с использованием низкоуглеродных технологий.

На прошлой неделе ТАСС распространило заявление главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова о судьбе проекта модернизации Заинской ГРЭС «Татэнерго». По его словам, ведомство рассматривает разные варианты решения вопроса, в том числе перенос проекта на Набережночелнинскую ТЭЦ и продление работы самой ГРЭС. Но, кроме этих вариантов, которые давно утонули в ведомственных согласованиях, министр неожиданно описал еще и третью альтернативу. Напомнив, что у Татарстана есть планы... по вводу 1 ГВт возобновляемых источников энергии.

«Это будет избыточная мощность. Теперь нужно все в комплексе рассмотреть, как дальше действовать», – заявил по этому поводу Шульгинов.

Хотя в осведомленности федерального министра сомневаться не приходится, о столь фантастических планах в Татарстане – по крайней мере публично – ранее не заявлялось.

В прошлом году, напомним, на конкурсном отборе проектов ДПМ ВИЭ республика неожиданно получила квоту в 349 МВт ветровых электростанций (ВЭС), которые собрался построить здесь челябинский «Уралэнергосбыт». Мощность мусоросжигательной ТЭС (это тоже в России отнесено к ВИЭ) могла составить 55 МВт, но перспективы достройки станции не ясны. Строить ВЭС собиралась и «Татнефть», но не только в Татарстане. В любом случае все заявленные планы явно не тянули на 1 ГВт. Просто для сравнения – это примерно 1/8 от установленной мощности всей энергосистемы республики.

В официальном ответе на запрос «Татар-информа» Марат Минибаев ясности в вопрос не внес. Он лишь заявил, что «с учетом положительных результатов исследований ветрового потенциала, а также ухода с российского рынка иностранных производителей ветроэнергетических установок, республикой совместно с АО “Силовые машины” была проработана возможность создания национального кластера в области ветроэнергетики».

«Кластером предусматривается создание завода по технологически независимому производству компонентов ветроэнергетических установок большой мощности (до 100 ед./год) со строительством ВЭС, а также создание национального центра компетенций в области инжиниринга ветроэнергетических установок и эксплуатации ВЭС», – отметил замминистра.

Добавив, что «в этой связи целесообразно строительство ВЭС суммарной мощностью не менее 1 ГВт». Но где именно – только в Татарстане, здесь и в других регионах России – не уточнил. Оценка потенциала и реальные планы – все же разные вещи. Так что в одном прав Николай Шульгинов – нужно и правда «все в комплексе рассмотреть, как дальше действовать».