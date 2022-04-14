Минпромторг: Россия планирует выпускать в Казани по десять Ту-214 в год

К 2025 году Россия намерена нарастить производство самолетов Ту-214 до 10 в год. В настоящее время в стране ежегодно производится до трех таких моделей. Об этом в эфире канала «Соловьев.Live» рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам министра, машины, выпускаемые на Казанском авиационном заводе, станут подстраховкой для среднемагистрального самолета МС-21.

«Рассчитываем к 2025 году выйти на объем 10 машин в год и постепенно будем увеличивать объемы производства самолета МС-21», — заметил он.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что российские перевозчики начнут получать такие самолеты уже в 2024 году, а до 2030 года планируется произвести более 70 таких машин. Президент Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что задача вполне посильная.

Напомним, что Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить долю отечественных гражданских самолетов в авиапарке РФ.