Минпромторг России утвердил план мероприятий по переходу заказчиков на отечественное ПО

Минпромторг России утвердил план мероприятий по обеспечению готовности ряда заказчиков к преимущественному использованию российского программного обеспечения (ПО). Это касается в том числе ПО в составе программно-аппаратных комплексов на принадлежащих заказчикам значимых объектах критической информационной инфраструктуры РФ.

Как сообщает Госкомитет РТ по закупкам, утвержденный план распространяет свое действие на заказчиков, осуществляющих деятельность в области горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической, оборонной, химической промышленности и использования атомной энергии. Документ также устанавливает требования к доле отечественного программного обеспечения, используемого в деятельности заказчиков.

Утвержденный план также определяет мероприятия по организационному и нормативному обеспечению готовности перехода заказчиков на преимущественное использование отечественного ПО.

Указ о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной структуры РФ 30 марта 2022 года подписал Президент страны Владимир Путин. Документ, в частности предусматривает с 1 января 2025 года запрет на использование органами госвласти и заказчиками использование иностранного ПО на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

20 октября 2022 года Раис Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ поручил предприятиям республики максимально перейти на отечественное программное обеспечение.