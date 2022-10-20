Минниханов: Предприятиям следует максимально перейти на отечественное ПО и оборудование

Для достижения технологического суверенитета и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры основных секторов экономики предприятиям республики следует максимально перейти на отечественное программное обеспечение и оборудование. Такую задачу поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.

«Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача в кратчайшие сроки нарастить поставку в войска современного вооружения и техники. Сегодня республиканские предприятия ОПК задействованы в ее реализации и вносят существенный вклад в обеспечение безопасности нашего государства», — отметил Президент РТ.

В то же время, по его словам, остаются резервы. Он подчеркнул, что следует полностью загрузить имеющиеся мощности и обеспечить рост объемов продукции.

«Главное — своевременно выполнить гособоронзаказ», — сказал Рустам Минниханов.

Оглашение ежегодного послания Президента РТ проходит в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. На заседание кроме депутатов Госсовета РТ приглашены руководители министерств и ведомств республики, общественных организаций, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.