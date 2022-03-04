Минпромторг РФ рекомендовал приостановить экспорт удобрений из-за сбоев отгрузки

Минпромторг России рекомендовал приостановить экспорт удобрений, пока не возобновятся условия для нормальных перевозок и гарантий выполнения поставок, передает ТАСС.

«Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России был вынужден рекомендовать российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме», — поясняет ведомство.

В Министерстве подчеркивают, что сбои в отгрузках удобрений могут вызвать дефицит продовольствия для сотен миллионов человек в среднесрочной перспективе, что напрямую повлияет на национальную безопасность ряда стран.

При этом в ведомстве уточнили, что российские аграрии обеспечены полным ассортиментом минеральных удобрений и их необходимым объемом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 11 марта пройдет пленарное заседание Совета Федерации, на котором рассмотрят очередной пакет законов, направленных на поддержку российской экономики в условиях санкций.