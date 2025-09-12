Минпромторг РФ предложил учитывать при расчете утильсбора мощность двигателя

Фото: © «Татар-информ»

Методика расчета утилизационного сбора может с 1 ноября текущего, 2025 года быть дополнена привязкой к мощности двигателя с введением прогрессивной шкалы. Льготная ставка сбора для физических лиц продолжит действовать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил.

Проект соответствующего постановления Правительства страны подготовлен Минпромторгом РФ в ответ на обращение ассоциации «Объединение автопроизводителей России», передает «Интерфакс».

«<...> всё большим спросом пользуются высокомощные транспортные средства с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды. В связи с этим расчет утильсбора на основании одного показателя – объема двигателя – теряет актуальность», – заявили в пресс-службе ведомства, комментируя подготовленные изменения в 1291-е постановление Правительства, которое регламентирует расчет утильсбора.

Предполагается, что базовая ставка утильсбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя станет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Дополнительные показатели затронут легковые машины (категория М1).

Для физлиц, которые ввозят автомобиль в РФ для личного пользования, планируется сохранить льготные коэффициенты на транспортные средства мощностью до 160 лошадиных сил (3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет). По данным оператора системы электронных паспортов, на такие машины приходится около 88% от общего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет.

В начале сентября стало известно, что ОАР обратилось в Минпромторг с предложением скорректировать методику начисления утильсбора, учтя такой критерий, как мощность двигателя, и просьбой пресечь «серый» импорт автомобилей через ввоз на физлиц.

Подписанное генеральным директором КАМАЗа и председателем совета ассоциации ОАР Сергеем Когогиным, президентом УК группы «ГАЗ» Вадимом Сорокиным и гендиректором «Соллерса» Николаем Соболевым обращение было направлено министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.

Автопроизводители в письме заявляли, что широкое распространение, в том числе в китайских машинах, получили турбодвигатели, которые при незначительном объеме (в среднем 1,5 литра) имеют более высокую мощность. Также растет количество гибридных автомобилей, конструкция которых предусматривает двигатель внутреннего сгорания с небольшим объемом (около 1,5 литра).