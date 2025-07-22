Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

Продажи новых легковых автомобилей в России в первой половине 2025 года показали снижение более чем на четверть по сравнению с прошлым годом. Даже в самых оптимистичных прогнозах экспертов за этот год будет продано значительно меньше машин. Что может подстегнуть интерес покупателей к новым авто – в материале «Татар-информа».





Ожидать разворот автомобильного рынка в сторону роста можно при условии поддержки со стороны государства

Фото: © «Татар-информ»

Продажи упали более чем на четверть

Продажи новых легковых автомобилей в России за первую половину 2025 года составили 546 тыс. единиц, что более чем на четверть меньше, чем годом ранее, следует из данных, опубликованных Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

«Первое полугодие закончилось с результатом, который прогнозировался и не стал неожиданностью. Сокращение рынка на 27% ярко иллюстрирует сложную ситуацию в отрасли. Вместе с тем отмечаем, что возобновление производства на ранее остановленных заводах изменило структуру рынка первого полугодия, где локально произведенные автомобили занимают 56% по сравнению с 45% годом ранее», – прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

По его словам, на первые признаки стабилизации указывает то, что в июне было реализовано чуть меньше автомобилей, чем в мае этого года. Однако если сравнивать год к году, то в июне продажи упали на 29% к такому же месяцу 2024 года – реализовано чуть более 93 тыс. автомобилей.

«В дальнейшем можно ожидать разворот рынка в сторону роста при условии поддержки со стороны государства. На этом фоне горячо поддерживаем решение Минпромторга возобновить программы поддержки спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Надеемся, что условия программ будут доступны как можно более широкому кругу представленных на рынке марок», – сказал Калицев.

Среди самых популярных марок на российском рынке первенство по-прежнему сохраняет отечественная LADA Фото: © «Татар-информ»

Более четверти рынка приходится на отечественную LADA

Среди самых популярных марок на российском рынке первенство по-прежнему сохраняет отечественная LADA, на долю которой в июне пришлось около 27% от общего количества проданных машин, или чуть более 24 тыс. авто, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

По их данным, следующие четыре строчки заняли китайские бренды. Так, на втором месте расположился Haval, продажи которого составили почти 9,2 тыс., на третьей строчке находится Chery с результатом в 8,8 тыс., а четвертое и пятое место заняли Changan и Geely, автомобили которых разошлись тиражами 6,4 и 6,1 тыс. машин соответственно.

В модельном рейтинге верхние четыре строчки принадлежат автомобилям LADA: Granta, Vesta, Niva Legend и Niva Travel. Продажи первых двух за полгода составили 68,1 и 42,9 тыс. соответственно. Обе модели показали снижение сопоставимое со средними показателями рынка: на 29% у Granta и на 31% у Vesta.

Однако если посмотреть статистику только за июнь, то продажи LADA Granta снизились на 28% по сравнению с июнем прошлого года – до 11,5 тыс., в то время как количество проданных LADA Vesta сократилось вдвое – до 5,8 тыс.

Если же говорить о двух других моделях, то Niva Legend разошлась тиражом 15,3 тыс., а NivaTravel – 16,1 тыс., что на 34,7% и 36,3% меньше, чем годом ранее.

Среди иномарок самым популярным остается китайский кроссовер Haval Jolion, продажи которого за полгода составили 25,5 тыс. со снижением на 27,3% к уровню прошлого года.

Средняя цена на новые отечественные авто за прошедший год выросла на 10% – с 1,22 до 1,35 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цена отечественных выросла на 10%, импортных – на 4%

Если же говорить про цены, то, по последним данным Росстата, средняя цена на новые отечественные авто за прошедший год выросла на 10% – с 1,22 до 1,35 млн рублей. Новые иномарки же за прошедший год выросли в цене в среднем на 4% – с 2,4 до 2,5 млн рублей.

По мнению экспертов, цены на автомобили продолжат свой рост, особенно это касается зарубежных авто, так как на них действует утилизационный сбор, ставка которого еще больше возрастет с началом 2026 года.

«У любой компании, особенно которая много продает, не все продается и не всегда равномерно. Какие-то машины подвисли с 2023 года, значит, когда они были введены в обращение, на них не уплачивался повышенный утильсбор, а какие-то были привезены недавно по нынешней ставке. В среднем цены подросли и дальше будут увеличиваться, так как в январе ставку еще раз повысят», – рассказал «Татар-информу» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«По всем консолидированным прогнозам, дай бог, к концу года будут проданы 1,2 млн автомобилей на фоне 1,6 млн в 2024 году» Фото: © «Татар-информ»

«Если снизится ключевая ставка – продажи оживятся»

Кадаков также поделился прогнозом на оставшиеся шесть месяцев этого года. По его словам, небольшой рост может произойти осенью, особенно если Центробанк снизит ключевую ставку. Но даже в этом случае эксперт не предрекает более 1,2 млн машин, что будет на четверть меньше, чем по итогам 2024 года.

«Свой прогноз я связываю с тем, что осень все-таки всегда активнее на авторынке, чем весна. Плюс есть надежда на то, что пойдет вниз ключевая ставка. Если мы увидим 18%, потом 17%, а потом, может быть, где-нибудь и 15%, то тогда продажи заметно оживят. Особенно с учетом того, что многие компании субсидируют процентную ставку», – заявил он.

Еще одним прогнозом, аналогичным, поделился с «Татар-информом» член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто. По его словам, в лучшем случае по итогам года авторынок достигнет 1,2 млн машин.

«Прогноз можно было сделать еще осенью прошлого года, что большинство аналитиков и сделали. И дальше рынок будет вести себя неважно. По всем консолидированным прогнозам, дай бог, к концу года будут проданы 1,2 млн автомобилей на фоне 1,6 млн в 2024 году. Пока причины не устранены, никакого стимула для того, чтобы рынок рос, нет», – заявил эксперт.

Если утильсбор для физлиц все-таки введут, то от этого выиграют государство и дилеры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Утильсбор для физлиц не отразится на рынке

Напомним, что в начале месяца глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил о желании распространить утилизационный сбор на ввозимые физическими лицами авто мощностью от 160 лошадиных сил.

«Про объемы – это десятки миллиардов рублей. Разные мы оценки делали – от 40 до 60 млрд рублей. <…> Но это в общем и целом, имею в виду, что не все из них поступают в наше распоряжение, а часть передается в Министерство финансов на иные цели», – говорил министр.

При этом Алиханов выразил уверенность, что нововведение поможет получить дополнительные источники средств, которые предполагается потратить на организацию мер поддержки спроса на автомобили.

По мнению Игоря Моржаретто, эта мера мало скажется на рынке новых автомобилей в стране, так как на такие машины приходится всего около 3% от общего числа.

«Это ничего не изменит в целом, но изменит отношение людей, которым мы говорили на протяжении нескольких лет, что для физлиц утильсбор водить не будут, потому что они возят для личного потребления», – считает эксперт.

Максим Кадаков в свою очередь отметил, что если утильсбор для физлиц все-таки введут, то от этого выиграют государство и дилеры.

«Это не перевернет рынок с ног на голову, будет небольшое распределение. Просто потому что вот этот альтернативный ввоз, как я его называю, не занимает какую-то ключевую долю в рынке. Покупателей останется столько же. Будет небольшое распределение. А поскольку и сама доля в общем рынке небольшая – 10% где-то, то это вообще ни на что не повлияет. Поэтому это повлияет на собираемость налогов. Да, налогов будет собрано больше. Алиханов сказал, что они рассчитывают на 40-60 миллиардов рублей. Ну и дилеры будут чувствовать себя чуть-чуть лучше, потому что они продадут дополнительно 10-30 тысяч автомобилей», – заявил Кадаков.