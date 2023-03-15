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Минпромторг РФ пояснил, кто вошел в список приоритетных профессий для отсрочки от армии
Перечень работников организаций оборонно-промышленного комплекса для отсрочки от весеннего призыва направлен в Минобороны России и уже отрабатывается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг страны.
«Речь идет о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий ГОЗ, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году», – пояснили в пресс-службе ведомства.
При положительном решении эти меры позволят сохранить на местах работников ОПК призывного возраста, которые не служили ранее в Вооруженных силах страны и обладают наиболее востребованными на данный момент профессиями.
Напомним, накануне Президент Владимир Путин во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода рассказал, что Минпромторг подготовил для оборонного ведомства список приоритетных профессий по отсрочке от службы.
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