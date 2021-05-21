Минпромторг пригласил Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla

Минпромторг РФ предложил главе SpaceX и Tesla Илону Маску приехать в Россию, чтобы обсудить возведение завода Tesla. Приглашение ведомства опубликовано в официальном аккаунте в Twitter.

Ранее Маск рассказал, что рассматривает возможность размещения завода электромобилей в России и планирует официально запустить здесь продажи электрокаров Tesla.

«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», — отметили в министерстве.

После заявления главы SpaceX и Tesla губернаторы Московской, Калужской, Калининградской областей, а также глава Удмуртии выразили готовность поддержать и обсудить возведение завода в данных регионах. Также оказать содействие в локализации производства Tesla в Москве предложили и столичные власти.

В Кремле отметили, что договоренностей о встрече Илона Маска и Президента России Владимира Путина пока нет, однако в будущем она все же может состояться.