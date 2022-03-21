Минпромторг: Поставки офисной бумаги в России стабилизируют в течение недели

В России не будет нехватки офисной бумаги — поставки стабилизируются за неделю. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга РФ, сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что рынок офисной бумаги почти полностью обеспечивается российскими производителями. Сейчас в стране работают три крупных предприятия — они обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и занимались экспортом.

«С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства», — заявили в министерстве.

Санкции против России были ужесточены после объявления российского Президента Владимира Путина о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение. Также ряд крупных зарубежных компаний решили приостановить свою деятельность на территории России.