Минпромторг направит более 20 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили

На поддержку спроса на автомобили в России будет направлено 20,7 млрд рублей. О выделении средств после совещания с Президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Была поставлена задача Президентом обновить стратегию развития автопрома за два месяца, чтобы окончательно определиться с мерами поддержки, в том числе на ближайшую трехлетку», — цитирует министра РИА Новости.

Мантуров уточнил, что средства направят на возобновление автокредитования — на это предусмотрено 10,2 млрд рублей, еще 4,9 млрд — на льготный лизинг. Помимо этого, 2,6 млрд рублей помогут предоставить скидки на электротранспорт, а 3,3 млрд — на газомоторную технику.

«Это то, что должно быть реализовано в ближайшее время, чтобы простимулировать рынок именно той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена нашим потребителям», — подчеркнул глава ведомства.

Напомним, что сегодня Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития автомобильной промышленности в стране. В том числе на мероприятии были отмечены направления, по которым следует двигаться Правительству и производителям.