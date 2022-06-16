Путин дал указания по развитию автомобильной промышленности в России

Президент РФ Владимир Путин провел в четверг, 16 июня, совещание по вопросам развития автомобильной промышленности в стране. Глава государства выделил главные направления, в которых следует двигаться правительству и производителям.

Путин в первую очередь указал на необходимость обеспечить бесперебойную работу предприятий. Они должны быть обеспечены всеми компонентами и сырьем. Рабочие коллективы должны сохраниться.

«Также необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета России. Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране. Но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российскими», - передает слова Путина пресс-служба Кремля.

Среди важных векторов Президент также упомянул о необходимости насытить рынок автомобилями. В первую очередь это касается легковых машин. На них в этом году сильно выросли цены.

Еще российский лидер упомянул о необходимости сохранить на должном уровне техобслуживание.

А вот в сегменте грузового транспорта важно предусмотреть программы поддержки спроса. Кроме того, требуется найти пути преодоления проблемы с прерванными поставками чипов. Это привело к понижению экологического класса российских двигателей.